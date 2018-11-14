برشلونة يقرر منح ديمبيلي فرصة أخيرة

عثمان ديمبيلي

ذكرت تقارير إعلامية إسبانية اليوم الأربعاء أن عثمان ديمبيلي أصبح يمثل مشكلة حقيقية لبرشلونة منذ فترة ليست بالقصيرة نظراً لحالة عدم الانضباط التي باتت السمة الرئيسية للاعب في الآونة الأخيرة.

وأشارت صحيفة "آس" الإسبانية في عددها الصادر اليوم إلى أنه بالإضافة إلى تأخر تأقلمه مع الفريق، يفتعل ديمبيلي مشكلات أخرى، أبرزها تأخره الدائم عن التدريبات وعدم التزامه باللوائح الخاصة بالنادي، الأمر الذي دفع المدير الفني إيرنيستو فالفيردي، إلى معاقبته مطلع الأسبوع الجاري باستبعاده من قائمة مباراة برشلونة أمام ريال بيتيس ضمن الدوري الإسباني.

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وأفادت الصحيفة أن مسؤولي البارسا سيعقدون اجتماعاً اليوم مع وكيل أعمال الدولي الفرنسي بهدف إصلاح مسيرة النجم الصاعد مع الفريق.

ويرى مسؤولو النادي الكتالوني أن صفقة ضم ديمبيلي التي كلفت النادي 105 ملايين يورو، بالإضافة إلى حوافز أخرى، لا يمكن التفريط فيها بسهولة نظراً للمميزات البدنية والفنية التي يتمتع بها، ولذلك ينوي الجميع إعطائه فرصة ثانية من أجل استمراره.