تخصيص ريع مباراتي منتخب الأردن لأسر ضحايا السيول

منتخب الأردن

قرر الاتحاد الأردني لكرة القدم تخصيص كامل ريع مباراتي النشامى الوديتين أمام منتخبي الهند والسعودية يومي 17 و20 من الشهر الجاري، لأسر ضحايا السيول في حادثتي البحر الميت ومأدبا، والتي راح ضحيتهما أكثر من 34 شخصاً وقرابة الـ 60 مصاباً.

تأتي هذه الخطوة بعد قرار رئيس الاتحاد الأردني الأمير علي بن الحسين وبمباركة من اتحاد الكرة واللاعبين، لتعزيز مفاهيم وقيم المسؤولية الاجتماعية، ومحاولة تقديم شيء لأسر الضحايا للتخفيف عنهم.

وأكدت رهف عويس، مديرة الاتصال، في تصريحات لموقع "العربي الجديد"، أن "هذه المبادرة مشتركة من الأمير علي واللاعبين والاتحاد، لتقديم شيء بسيط للمتضررين، فمهما كان مبلغ الريع من المباراتين سيذهب بالكامل لأهالي الضحايا، بالتنسيق مع المركز الأردني للأمن وإدارة الأزمات".



وأضافت: "شاهد الجميع كيف مرّ الأردن بوقت صعب وحساس جراء الظروف الجوية، ولأن الجميع دائماً ما يلتف خلف النشامى، جاء هذا المشروع المتكامل".

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وعن عدد التذاكر التي سيتم طرحها في المباراتين أشارت إلى أنها مقاعد "الملعب بالكامل"، في إشارة إلى ملعب الملك عبد الله بمنطقة القويسمة شرق العاصمة عمان، الذي يتسع لنحو 18 ألف متفرجاً والذي سيحتضن المباراتين، لافتةً في الوقت ذاته إلى أن أسعار التذاكر ستكون رمزية.

وختمت حديثها بالقول: "ما أود الإشارة إليه هو أن إحدى لاعباتنا في مراكز الواعدات كانت في الرحلة المدرسية التي راح ضحيتها 21 شخصاً معظمهم أطفال، لذلك شعرنا جميعاً بآلام عائلاتهم".

كما سيصار إلى منح مديرية الدفاع المدني قرابة (1000) تذكرة مجانية لكل مباراة من المباراتين، وذلك من أجل حضور منتسبي هذا الجهاز المميز وعائلاتهم، وتقديراً للدور الكبير الذي قامت به المديرية خلال الظروف الجوية الصعبة التي أثّرت على الأردن خلال الفترة الماضية.