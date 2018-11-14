سوسو: فخور باهتمام ريال مدريد لكني سعيد في ميلان

سوسو

أبدى سوسو جناح ميلان امتنانه جراء اهتمام ريال مدريد بالحصول على خدماته.

ويتواجد الجناح المتألق في قائمة المنتخب الإسباني التي ستلتقي مع منتخب كرواتيا في دوري الأمم الأوروبية غداً الخميس.

ويقضي سوسو موسماً رائعاً، حيث سجل 5 أهداف وصنع 8 أخرى في 15 مباراة بقميص الروسونيري في جميع المسابقات.

وتحدث الإسباني لمواطنه راديو "ماركا" عن اهتمام ريال مدريد، فقال: "عندما تهتم بك أفضل أندية العالم فهذا يجعلك فخوراً بأن الأمور تسير بشكل جيد، من لا يكون سعيداً عندما يهتم ريال مدريد به، أن تحقق قفزة اللعب بأفضل أندية العالم يجعلك سعيداً".

وأشاد سوسو بمدربه جينارو غاتوزو وزملائه في ميلان بقوله: "جاتوزو مثلما كان لاعباً، لا يريد أن نخسر، وعندما ننهي التدريبات يكون شخصاً رائعاً وودوداً، إنه الرجل المثالي للنادي، اشعر باهميتي في الفريق، أنا مرتاح وسعيد بما أقدمه تحت إشرافه".

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وعن تجربته مع المنتخب الإسباني: "تمثيل إسبانيا أمر رائع دائماً، أنا ألعب في إيطاليا والتي تعد قريبة ثقافياً من إسبانيا، وأنا سعيد".

وأتم عن زميله جوردي آلبا الذي يعود لقائمة لا روخا مرة أخرى بعدما استدعاه المدرب لويس إنريكي: "المدير الفني يعرف ما يقوم به، في هذه المواقف يعرف أنه من العادل أن يستدعي آلبا، وأنا سعيد له لأنه واحد من ضمن الأفضل".

ويسعى المنتخب الإسباني للفوز على نظيره الكرواتي من أجل ضمان صدارة المجموعة في دوري الأمم الأوروبية والتي تضم أيضاً منتخب إنجلترا.