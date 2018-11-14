مارادونا: مورينيو الأفضل وسولاري لن يستمر طويلاً مع ريال مدريد

دييغو أرماندو مارادونا

أشاد الأسطورة دييغو أرماندو مارادونا بمدرب مانشستر يونايتد جوزيه مورينيو ووصفه بالأفضل عالمياً، متفوقاً حتى على بيب غوارديولا، قائد مانشستر سيتي.

ويتولى مارادونا حالياً تدريب دورادوس المكسيكي منذ شهرين.

وقال النجم الأرجنتيني لصحيفة "ماركا" الإسباني: "بالنسبة لي، مورينيو هو الأفضل، سأعطي بيب الأفضلية فقط في نقطة أنه استفاد مما علمه إياه (يوهان) كرويف.

"قلت أكثر من مرة أن التيكي تاكا ليست من اختراع غوارديولا، فكرويف هو من بدأها، لكن في الوقت الراهن، يحصل بيب على أي لاعب يريد وهكذا تصبح التيكي تاكا سهلة".



وتحدث مارادونا عن مستقبله التدريبي: "أنا مهتم بالمشاريع طويلة الأمد وأرى أن أمامي مساحة كبيرة للتعلم كمدرب".

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وحول تعيين مواطنه سانتياغو سولاري مدرباً دائماً لريال مدريد، علق مارادونا: "مشوار المدربين قصير دائماً، يشبه موقف سولاري و(ليونيل) سكالوني (مدرب الأرجنتين) ما حصل مع (خورخي) سامباولي، فهم لا يحظون بالدعم الكافي.

"اسمه ليس زيدان حتى يحظى بدعم الرئيس، برأيي لن يستمر طويلاً في ريال مدريد، ولكن قبل أي شيء أريد الذهاب لمانشستر والتعلم من مورينيو لأنه الأفضل دون شك".

وكشف الأرجنتيني عن توقعاته للدوري الإنجليزي الممتاز، فقال: "أعتقد أن سيتي سيفوز باللقب، لأن بيب مدرب يفهم اللعبة مقارنة بكثيرين يعتقدون ذلك ويخسرون 3-0".

ويتصدر مانشستر سيتي ترتيب البريميير ليغ برصيد 30 نقطة، بفارق 12 نقطة عن مانشستر يونايتد صاحب المركز السابع.