يوفنتوس يدرس إعادة فيدال

فيدال بقميص يوفنتوس

قالت تقارير صحفية إيطالية أن يوفنتوس يدرس إمكانية إعادة التعاقد مع لاعبه السابق آرتورو فيدال من برشلونة.

ولعب الدولي التشيلي مع البيانكونيري ما بين 2011 و2015، وكان من أهم لاعبيه الذين ساعدوا على بسط سيطرة يوفي على الكرة الإيطالية.

وقالت صحيفة "كورييري" أن مسؤولي النادي الإيطالي يبحثون عن تدعيمات لخط الوسط في ظل الغيابات الأخيرة وأهمها إيمري تشان الذي خضع لجراحة.

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وأضاف التقرير أن موقف فيدال مع برشلونة وعدم مشاركته أساسياً جعلته أحد الخيارات المطروحة من قبل الإدارة لتعزيز الفريق في يناير.

يذكر أن فيدال رحل عن يوفنتوس عام 2015 إلى بايرن ميونيخ، ومنه الصيف الماضي إلى برشلونة مقابل 22 مليون يورو، لكنه فشل حتى الآن في فرض نفسه على تشكيلة المدرب إيرنيستو فالفيردي.