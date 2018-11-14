مستثمر عربي غامض يسعى لشراء حصة في ميلان

فريق ميلان

تحدثت مصادر إعلامية إيطالية عن احتمالية بيع حصة تقارب ربع أسهم نادي ميلان لمستثمر عربي في الفترة المقبلة من أجل تحسين وضع النادي المادي.

وكانت إدارة الروسونيري تحولت من الملاك الصينيين إلى مجموعة "إيليوت" الصيف الماضي بسبب فشل الصينيين في دفع الديون المستحقة جراء عملية شراء النادي.

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وقالت صحيفة "توتوسبورت" أن ميلان تلقى عرضاً من مستثمر عربي مجهول الهوية لشراء ما يقارب من 25-30% من قيمة النادي وأسهمه.

وظهرت تقارير العام الماضي ربطت ما بين ميلان ورجل الأعمال الإماراتي سعيد الفلاسي، مالك مجموعة المثلث الدولية.

يذكر أن باولو سكاروني يتولى حالياً رئاسة ميلان، ومعه الثنائي ليوناردو وباولو مالديني لإدارة النواحي الرياضية والفنية، بانتظار وصول إيفان غازيديس من آرسنال.