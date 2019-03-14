كلوب يترقب قرعة ربع نهائي دوري أبطال أوروبا

يورغن كلوب

بعد الفوز العريض على بايرن ميونيخ في ألمانيا، في إياب دور الستة عشر من دوري أبطال أوروبا أمس الأربعاء، قال يورغن كلوب مدرب ليفربول، أن فريقه أظهر عودته كواحد من أبرز القوى في كرة القدم الأوروبية.

انتصر ليفربول، بطل أوروبا خمس مرات ووصيف البطل الموسم الماضي، على بايرن 3-1 ليصعد إلى ربع النهائي بفضل هدفين من ساديو مانيه، وآخر من فيرجيل فان دايك بعد التعادل دون أهداف في الذهاب على ملعب آنفيلد.

وبعد أداء مسيطر، تجاوز ليفربول إصابة مبكرة لقائده جوردان هندرسون، وحافظ على هدوئه بعد إدراك بايرن التعادل بهدف جويل ماتيب بالخطأ في مرماه في الشوط الأول.

وأحرز الريدز هدفين بضربتي رأس في الشوط الثاني، عبر فان دايك ومانيه في الدقيقتين 69 و84 ليصعد إلى دور الثمانية.

وقال كلوب للصحفيين بعد اللقاء: "كان فوزاً مهماً لأسباب مختلفة. كان مهماً على الجانب المالي وأيضاً من أجل الثقة.

"يجب على ليفربول معرفة أننا "عدنا، عدنا إلى الواجهة، عدنا إلى قمة كرة القدم، كان ذلك جزءاً من الخطة عندما بدأنا مشروعنا. ما زال علينا التطور لكن الفوز على بايرن هنا أمر كبير".

وخسر ليفربول، الذي فقد صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز لصالح مانشستر سيتي، جميع مبارياته خارج أرضه في دوري الأبطال هذا الموسم قبل مواجهة أمس الأربعاء.

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وقال كلوب: "أحرزنا هدفاً رائعاً في الشوط الأول، مذهل. اهتزت شباكنا لكن الجميع شاهد أنه كان يمكننا الفوز، أنا سعيد بالأداء الناضج في الشوط الثاني وإظهار قوتنا ودفاعنا القوي أيضاً."

وأكد المدرب الألماني: "هذه خطوة كبيرة لنا، أظهرنا أن هذا النادي الرائع عاد إلى واجهة كرة القدم الأوروبية، أنا فخور باللاعبين لأنه إنجاز كبير، نحن على الطريق الصحيح وأحببت ما قدمه اللاعبون".

والآن ينتظر ليفربول، في القرعة التي تجري غداً الجمعة، أحد الفرق السبعة التي وصلت إلى ربع النهائي وهي مانشستر سيتي وتوتنهام ومانشستر يونايتد وأياكس أمستردام ويوفنتوس وبرشلونة وبورتو.

وكان كلوب عبّر بعد قرعة ثمن النهائي عن خوف كان لديه من أن توقعه القرعة في مواجهة فريقين هما يوفنتوس وبوروسيا دورتموند الذي ودع البطولة على يد توتنهام.

وإن كان كلوب يخشى من يوفنتوس آنذاك، فمن الطبيعي أن يخشاه أكثر الآن، بعد الأداء المذهل الذي قدمه بطل إيطاليا أمام أتلتيكو مدريد بقيادة النجم كريستيانو رونالدو الذي سجل ثلاثية في شباك الفريق الإسباني وعبر به إلى ربع النهائي، رغم الهزيمة بهدفين نظيفين في الذهاب.

لكن، جيمس ميلنر نجم الريدز عبّر بعد مباراة بايرن عن عدم رغبته في مواجهة فريق آخر هو مانشستر سيتي الذي يعد من أبرز المرشحين للفوز باللقب القاري.