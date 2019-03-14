برشلونة يرفض عودة أليكسيس سانشيز

أليكسيس سانشيز

كشف تقرير إعلامي إسباني أن برشلونة رفض اقتراح عودة نجمه السابق أليكسيس سانشيز.

وكشفت صحيفة “موندو ديبورتيفو” الكتالونية، نقلاً عن تقارير إنجليزية مقترحاً بعودة سانشيز مهاجم مانشستر يونايتد، إلى للبارسا.

وأكدت الصحيفة أن باب عودة الدولي التشيلي إلى برشلونة مغلق تماماً، سواء على سبيل الإعارة أو البيع النهائي.

يذكر أن سانشيز لا يقدم أداءً مميزاً منذ ارتدائه قميص الشياطين الحمر، في يناير 2018، قادماً من آرسنال، إثر صفقة تبادلية مع هنريك مخيتاريان، حيث أنه خلال 41 مباراة تمكن من إحراز 5 أهداف فقط.

ميسي يشيد برونالدو ويوفنتوس

ميسي يواصل تحقيق الأرقام القياسية في دوري أبطال أوروبا

أهداف مباراة برشلونة وليون 5-1 دوري أبطال أوروبا

أهداف مباراة بايرن ميونيخ وليفربول 1-3 دوري أبطال أوروبا

مارادونا: رونالدو أصبح ساحراً

ويعد سانشيز اختياراً ثالثاً، لدى المدرب الحالي أولي غونار سولشاير، في هجوم يونايتد، بعد الثنائي ماركوس راشفورد وروميلو لوكاكو.

وسبق للتشيلي أن لعب مع برشلونة، خلال الفترة من 2011 وحتى 2014، قبل أن ينتقل إلى آرسنال.

ويعاني سانشيز حالياً من إصابة في الركبة، ستبعده عن المشاركة في المباريات مع مانشستر يونايتد لمدة 6 أسابيع.

ووضع يونايتد خطة جديدة للتخلص من خدمات التشيلي الصيف المقبل وفقاً لصحيفة “ذا سن” البريطانية، كونه ليس ضمن حسابات سولشاير الذي سيصبح مدرباً دائماً.