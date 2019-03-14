رونالدو يسير بخطى ثابتة نحو لقب هداف العالم

كريستيانو رونالدو

أحرز النجم كريستيانو رونالدو ثلاثية (هاتريك) قاد بها فريقه يوفنتوس للفوز على أتلتيكو مدريد (3-0) أمس الأول، في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

وكشف تقرير نشره موقع "يوروسبورت" بأن النجم البرتغالي رفع بهذه الثلاثية رصيده من الأهداف إلى 700 هدف سجلها في 987 مباراة.

كلوب يترقب قرعة ربع نهائي دوري أبطال أوروبا

برشلونة يرفض عودة أليكسيس سانشيز

ميسي يشيد برونالدو ويوفنتوس

ميسي يواصل تحقيق الأرقام القياسية في دوري أبطال أوروبا

أهداف مباراة برشلونة وليون 5-1 دوري أبطال أوروبا

ويحتل "صاروخ ماديرا" المركز السادس في قائمة أكثر اللاعبين تسجيلاً للأهداف عبر التاريخ، خلف النمساوي جوزيف بيكان (805 أهداف)، والبرازيلي روماريو (772 هدفاً)، ومواطنه بيليه (767 هدفاً)، والمجري فيرينتس بوشكاش (746 هدفاً)، والألماني غيرد مولر (735 هدفاً).

ويأتي غريم رونالدو، الأرجنتيني ليونيل ميسي مهاجم برشلونة، في المركز السابع برصيد 678 هدفاً.