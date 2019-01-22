التاريخ يؤكد يؤكد خسارة ريال مدريد لقب الدوري الإسباني هذا الموسم

فريق ريال مدريد

حقق ريال مدريد انتصارين متتاليين في الدوري الإسباني، مما أيقظ عند بعض جماهيره حلم المنافسة على لقب الدوري الإسباني هذا الموسم، لكن تاريخ البطولة يستبعد تماماً فوز الملكي.

ويبتعد بطل أوروبا والعالم بفارق 10 نقاط عن برشلونة المتصدر، وتقول الأرقام أنه لا يوجد فريق نجح بتجاوز هذا الفارق من النقاط خلال نفس المرحلة من الموسم والفوز باللقب، وهو ما يجعل مهمة ريال مستحيلة، إلا إن حدثت معجزة.

وكانت أفضل عودة في تاريخ الملكي موسم 2006-2007 تحت قيادة فابيو كابيلو، حين كان بعيداً عن البارسا بفارق 6 نقاط بعد 24 مرحلة، لكنه تمكن من العودة والفوز باللقب بعد تساويه مع منافسه بالنقاط وتفوقه عليه في المواجهات المباشرة، إذ هزمه 2-0 وتعادل معه 3-3.

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قبل هذا الموسم، كان برشلونة آخر من قام بعودة ممتازة للفوز باللقب، إذ تأخر بفارق 9 نقاط عن منافسه بعد 14 مرحلة، لكن فريق المدرب لويس فان خال نجح في إنهاء موسم 1998-1999 متفوقاً على ريال بفارق 11 نقطة.

أما المثال الأعظم للعودة والفوز بلقب الدوري الإسباني فكان فالنسيا موسم 2001-2002، إذ كان فريق المدرب رافاييل بينيتيز متأخراً عن ريال مدريد في مثل هذه المرحلة من الموسم بفارق 5 نقاط، لكنه نجح في تحقيق المستحيل وفاز باللقب بفارق 7 نقاط عن مطارده ديبورتيفو لا كورونيا، فيما تراجع ريال للمركز الثالث وحل البارسا رابعاً.