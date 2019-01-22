الحكم بالسجن على رونالدو لمدة عامين مع تحويل العقوبة لغرامة مالية

كريستيانو رونالدو

حُكم على نجم يوفنتوس كريستيانو رونالدو بالسجن لمدة عامين مع استبدال العقوبة بغرامة مالية تضاف إلى المبلغ الهائل الذي سيدفعه للسلطات المالية الإسبانية ضمن تسوية معها لإقفال ملف اتهامه بالتهرب الضريبي.

وعلى غرار ما حصل مع غريمه السابق في برشلونة النجم ليونيل ميسي، تم استبدال عقوبة السجن بمبلغ مالي قدره 356 ألف يورو.

آرسنال يتطلع لضم الجزائري ماندي

آرسنال يفاوض ريال مدريد لاستعارة خاميس

موقف رابيو في باريس سان جيرمان يزداد تعقيداً

بيراميدز يضم السوري عمر خربين

ميسي أفضل بديل في تاريخ الدوري الإسباني

كما أصدرت المحكمة في مدريد حكماً بمعاقبة نجم ريال مدريد السابق بمبلغ 3,2 مليون يورو، دون أن تحدد ما إذا كانت ستضاف إلى مبلغ الـ 18,8 مليون يورو الذي تم الاتفاق عليه في يونيو الماضي بين فريق الدفاع عن رونالدو والسلطات المالية الإسبانية.