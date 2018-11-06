غوارديولا يدافع عن سيتي في ظل اتهامات انتهاك قوانين يويفا

بيب غوارديولا

يرى بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي بأن ناديه يحترم قوانين الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) للعب المالي النظيف، وذلك تعليقاً على تسريبات "فوتبول ليكس" الأخيرة.

وقال الإسباني: "أفكر في هذا الأمر، أصدر النادي بياناً الأسبوع الماضي عما حدث بشأن الرسائل المسروقة من البريد الإلكتروني.

"ما يمكنني قوله هو أني أثق بالنادي وما فعله، وبالتأكيد نريد اتباع قواعد يويفا وفيفا والبريميير ليغ.

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"يفعل النادي ما يتوجب عليه فعله، أنا صريح للغاية، لا أعلم ماذا حدث لأني كمدرب أركز على الملعب وغرفة الملابس، كيف يتعاملون هم مع هذا الأمر مسألة لا تخصني.

"لكني جزء من النادي، وأنا أدعمه، ونحن نريد فعل ما يجب في إطار القواعد".

وعما إذا كان الأمر قد أثار شبهات حول ما حققه سيتي من إنجازات وعلى رأسها التتويج بلقب الدوري الإنجليزي الموسم الماضي برصيد قياسي وصل إلى 100 نقطة، أكد المدرب الإسباني أن الآراء حرة في هذه المسألة، وأنه سيركز على عمله فقط.