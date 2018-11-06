ملخص مباراة ريد ستار وليفربول 2-0 دوري أبطال أوروبا

بافكوف يقود ريد ستار لفوز مفاجىء ومستحق

صعق ريد ستار بلغراد الصربي ضيفه ليفربول الإنجليزي وصيف بطل الموسم الماضي وفاز عليه بهدفين دون رد باستحقاق في اللقاء الذي جمعهما ضمن الجولة الرابعة من دور مجموعات دوري أبطال أوروبا.

جاء هدفا المباراة عن طريق ميلان بافكوف في الدقيقتين 22 و 29.

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بهذا الانتصار غير المتوقع، رفع ريد ستار رصيده إلى 4 نقاط في المركز الرابع، فيما تجمد رصيد ليفربول عند 6 نقاط في صدارة المجموعة الثالثة مؤقتاً بانتظار نتيجة مواجهة نابولي الإيطالي وضيفه باريس سان جيرمان الفرنسي صاحبي المركزين الثاني والثالث على التوالي.