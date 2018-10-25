ديبالا يعتذر عن رد فعله بعد تبديله أمام مانشستر يونايتد

باولو ديبالا

أعرب المهاجم باولو ديبالا عن فخره بما قدمه يوفنتوس في دوري أبطال أوروبا حتى الآن.

وواصل يوفي مسيرته الناجحة في البطولة بفوزه على مستضيفه مانشستر يونايتد 1-0 على ملعب أولد ترافورد، حيث سجل الأرجنتيني هدف انتصار فريقه.

وعن شعوره بهذا الانتصار، قال ديبالا: "شكك الجميع في قدراتي عندما فشلت بالتسجيل في هذه البطولة، والآن أسجل باستمرار وسأحافظ على هدوئي".

آبراموفيتش يقترب من بيع تشيلسي

فيفا يناقش مصير النسخة المعدلة من كأس العالم للأندية

ليفربول يتفوق على مواطنيه في أرباح دوري أبطال أوروبا

جيولي: مبابي أو هازارد لتعويض رونالدو في ريال مدريد

بايل متهم جديد بالتهرب الضريبي

أما عن رد فعله بعد تغييره أمام يونايتد: "أي لاعب لا يريد الخروج ويرغب بالتواجد في الملعب حتى النهاية، ما فعلته لم يكن صحيحاً، يجب تقبل قرار المدرب (ماسيميليانو آليغري) الذي لديه العديد من الخيارات الصعبة لذلك أعترف بخطأي".

وعن المنافسة مع زميله كريستيانو رونالدو، علق الأرجنتيني: "الحصول على مكان أساسي أمر يعود لي، علي أن أظهر أحقيتي في هذا المركز، كما قلت الموقف ليس سهلاً على المدرب لأن أمامه خيارات عديدة".

يذكر أن ديبالا نجح في تسجيل 5 أهداف في 10 مباريات خاضها مع يوفنتوس في جميع البطولات هذا الموسم حتى الآن، 4 منها في دوري أبطال أوروبا.