آبراموفيتش يقترب من بيع تشيلسي

رومان آبراموفيتش

يظل مصير تشيلسي أحد أهم الأسئلة المحيرة هذا الموسم، وسط أنباء رحيل رجل الأعمال الروسي رومان آبراموفيتش عن النادي.

وواجهت النادي اللندني العديد من المصاعب مع رجل الأعمال اليهودي في الفترة الأخيرة، خاصة بعد الفشل في إجراءات بناء الملعب الجديد.

وتم منع آبراموفيتش مؤخراً من الدخول لانجلترا قبل أن ينال المواطنة في إسرائيل، ليٌفكر جدياً في بيع النادي بحالة وصول العرض المناسب.

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وأكدت مجلة "فوربز" الاقتصادية اهتمام الملياردير التشيكي بيتر كيلنر بشراء تشيلسي، حيث أوضحت أن رجل الأعمال المعروف تصل ثروته نحو 15 مليار دولار، مما يجعله في موقف جيد لإجراء الصفقة.

ومن المتوقع أن يجري كيلنر الطامح لدخول مجال كرة القدم، محادثات جدية مع آبراموفيتش خلال الأيام القادمة.

يذكر أن كيلنر يأتي في المركز الـ 88 ضمن قائمة الأغنى على مستوى العالم.