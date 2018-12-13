بنعطية يعود لتدريبات يوفنتوس قبل ديربي تورينو

مهدي بنعطية

عاد مهدي بنعطية مدافع يوفنتوس، لتدريبات الفريق اليوم الخميس استعداداً لمواجهة تورينو في ديربي المدينة ضمن الدوري الإيطالي.

وخسر يوفي بشكل مفاجىء أمس أمام يانغ بويز في دوري أبطال أوروبا، وعاد اليوم لإيطاليا مرة اخرى ليستعد للديربي المقام السبت القادم.

وأعلن الموقع الرسمي للنادي عودة الدولي المغربي، وأكد مشاركته في التدريبات الجماعية بشكل طبيعي، وذلك بعد غيابه لفترة بسبب الإصابة، وحصوله على راحة من أجل عملية إعادة التأهيل.

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على الجانب الآخر، تحوم الشكوك حول مشاركة خوان كوادرادو الذي خرج مصاباً من مواجهة يانغ بويز.

ويعاني الدولي الكولومبي من إصابة قوية تعرض لها في ركبته اليسرى، ومن المقرر إجراء بعض الفحوصات الطبية لتحديد موقفه من مباراة تورينو.

ويخوض يوفنتوس مواجهة الديربي وهو في صدارة الدوري الإيطالي برصيد 43 نقطة، أي بفارق 8 نقاط عن نابولي أقرب مطارديه.