ميرتيساكر: آرسنال يحتاج لإبداعات أوزيل

مسعود أوزيل

دافع بير ميرتيساكر مدافع آرسنال عن زميله مسعود أوزيل، بعد الانتقادات الكبيرة التي تعرض لها في الفترة الأخيرة.

وغاب النجم الألماني عن معظم مباريات الغانرز منذ نهاية الشهر الماضي، لمعاناته من إصابة في الظهر وفقاً للنادي اللندني.

ومع ذلك، نشرت بعض الصحف تكهنات حول وجود خلاف بين صانع الألعاب ومدربه أوناي إيمري، دفع الإسباني لاستبعاده من المباريات.

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وقال ميرتيساكر عن أوزيل: "الفريق يحتاجه لأنه يمنحنا خيارات مختلفة، رأينا ما حصل أمام هادرسفيلد وافتقادنا للمسة الإبداع التي يقدمها أوزيل، لا يمكن هدم ما فعله وقدمه مع آرسنال بهذه السرعة.

"التكهنات والشائعات شيء طبيعي نظراً للحالة الجيدة التي يمر بها الفريق تزامناً مع غيابه".

يذكر أن ميرتيساكر سبق وأن زامل أوزيل في آرسنال، قبل أن يعتزل المدافع الألماني المخضرم نهاية الموسم الماضي، ليصبح مدرباً في أكاديمية النادي الإنجليزي.