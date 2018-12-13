مورينيو محبط من لاعبيه البدلاء بعد الخسارة أمام فالنسيا

جوزيه مورينيو

طالب جوزيه مورينيو مدرب مانشستر يونايتد لاعبيه البدلاء بالمزيد بعد أن اضطر لإشراك لاعبين أساسيين في محاولة متأخرة لإدراك التعادل خلال الهزيمة بنتيجة 1-2 أمام فالنسيا في دوري أبطال أوروبا أمس الأربعاء.

ودخل يونايتد مباراته الأخيرة في المجموعة الثامنة وهو متأهل بالفعل لدور الستة عشر، مما دفع البرتغالي لإشراك لاعبين غير أساسيين، لكن الفريق افتقد الطاقة والحافز.

وأبلغ مورينيو، الذي أجرى ثمانية تغييرات على التشكيلة التي هزمت فولام 4-1 في الدوري الإنجليزي مطلع الأسبوع وسائل الإعلام بعد المباراة: "أتوقع المزيد من لاعبي فريقي، على الأخص الذين لا يلعبون بانتظام، ويسألون لماذا لا يشاركون، كانت مباراة جيدة دون أي ضغوط في بطولة الكل يحب المشاركة فيها".

وعاد بول بوغبا للتشكيلة الأساسية عقب جلوسه على مقاعد البدلاء في آخر مباراتين في الدوري الإنجليزي، لكن لاعب الوسط الفرنسي فشل في استغلال الفرصة.

وأشرك يونايتد بعد ذلك المهاجم ماركوس راشفورد وثنائي الوسط جيسي لينغارد وآشلي يانغ بعد التأخر 2-0.

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وأضاف مورينيو: "تحسن الفريق بعد التغييرات التي لم أكن أرغب بإجرائها، هذا أمر محبط لأني لم أكن أريد إشراك اللاعبين الثلاثة الذين شاركوا في الشوط الثاني".

وبهذه الهزيمة أهدر يونايتد فرصة تصدر المجموعة بعد تعرض يوفنتوس المتصدر لهزيمة مفاجئة بنتيجة 1-2 أمام يانغ بويز متذيل المجموعة.



وقال المدرب البرتغالي: "قبل المباراة قلت للاعبين أننا إذا فزنا اليوم وانتصر يوفنتوس فقد أدينا مهمتنا، إذا لم نفز ولم يفز يوفنتوس كذلك، سنلوم أنفسنا.

"لكن احتلال المركز الثاني في هذه المجموعة يعد نجاحاً، ولا أعتقد أن احتلال المركزين الأول أو الثاني، بعيداً عن نادٍ أو اثنين أفضل بشكل واضح من الآخرين، سيشكل فارقاً كبيراً في القرعة".