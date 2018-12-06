مدريد تستعد لنهائي ليبرتادوريس وبوكا جونيورز أول الواصلين

نهائي مرتقب بين العملاقين الأرجنتينيين

وصل بوكا جونيورز إلى مدريد أمس الأربعاء، استعداداً لمواجهة غريمه ريفر بلايت في إياب نهائي كأس ليبرتادوريس للأندية، في وقت تشهد فيه العاصمة الإسبانية أكبر عملية تأمين لمباراة كرة قدم في المدينة.

ورافقت مجموعة صاخبة من المشجعين تبلغ حوالي 5 آلاف شخص حافلة بوكا جونيورز في الساعات الأولى من الصباح مع اتجاهها من ملعب بومبونيرا إلى مطار بوينوس آيريس، وفقا لشبكة "سكاي نيوز عربية".

ومن المتوقع حضور حوالي 10 آلاف مشجع في المجمل للناديين من الأرجنتين لمشاهدة المباراة، التي تأجلت مرتين قبل أن يتم نقلها لتقام، الأحد المقبل، على ملعب سانتياغو بيرنابيو ملعب ريال مدريد في العاصمة الإسبانية.

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ومع احتمال تدفق عشرات آلاف الأرجنتينيين المقيمين في أوروبا لمشاهدة المباراة، قالت الشرطة الإسبانية أن هذه المباراة هي الأكثر خطورة في تاريخ مدريد.

ومن المتوقع أن يعمل أكثر من 2500 فرد أمن لتأمين مباراة القمة، التي تعتبر واحدة من أشرس مواجهات كرة القدم على مستوى العالم، كما طلبت الشرطة في إسبانيا مساندة من الأمن الأرجنتيني.

وغادر ريفر بلايت الأرجنتين الساعة 17:00 بتوقيت غرينتش أمس الأربعاء ووصل مدريد في وقت مبكر من صباح اليوم الخميس.