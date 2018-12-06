ماتيوس: فوز مودريتش بالكرة الذهبية سببه ريال مدريد

مودريتش بعد تتويجه بالكرة الذهبية

أكد لوتار ماتيوس بطل كأس العالم 1990 أن لوكا مودريتش نجم ريال مدريد استفاد من فريقه لتحقيق جائزة الكرة الذهبية للعام الجاري.

وكسر الكرواني سيطرة كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي على الجائزة وحصل عليها للمرة الأولى.

وقال ماتيوس في تصريحات صحفية: "ميسي كان الأفضل في الدوري الإسباني، ورونالدو لعب بصورة رائعة في دوري أبطال أوروبا، لكنهما لم يقدما شيئاً في كأس العالم.

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"لكن مودريتش ظهر بصورة جيدة ووصل لنهائي البطولة، وحقق لقب دوري أبطال أوروبا مع ريال مدريد. بالطبع وجوده بجوار لاعبين مميزين جعله يظهر، ومن الطبيعي أن الفريق الجيد يصنع لاعباً جيداً".

واختتم: "أعتقد أن سيطرة ميسي ورونالدو على الكرة الذهبية قد تنتهي بوجود لاعبين مميزين مثل إيدين هازارد وأنتوان غريزمان وكيليان مبابي وغيرهم".



وحقق ميسي ورونالدو الكرة الذهبية 10 مرات فيما بينهما منذ 2008 وحتى 2017 قبل أن يزيحمها مودريتش هذا العام.