بيليه: ميسي لا يسجل إلا بقدمه اليسرى

ليونيل ميسي

يرى الأسطورة البرازيلية بيليه أن ليونيل ميسي هداف برشلونة التاريخي يأتي خلفه هو وأسطورة الأرجنتين دييغو مارادونا.

وتعرض "ليو" لموجة كبيرة من الانتقادات بسبب عدم تحقيقه أي بطولة قارية مع منتخب بلاده الأرجنتيني.

وقال بيليه في تصريحات لصحيفة "فوليا دي ساو باولو" البرازيلية: "كيف يمكن أن نقارن بين لاعب قادر على التسجيل برأسه وقدمه اليمنى واليسرى بآخر لا يسجل سوى بقدمه اليسرى فقط. ميسي لا يمتلك سوى مهاراة واحدة فقط.

مدريد تستعد لنهائي ليبرتادوريس وبوكا جونيورز أول الواصلين

أهداف مباراة برشلونة وليونيسا 4-1 كأس ملك إسبانيا

ملخص مباراة ستراسبورغ وباريس سان جيرمان 1-1 الدوري الفرنسي

ملخص مباراة مانشستر يونايتد وآرسنال 2-2 الدوري الإنجليزي

أهداف مباراة ولفرهامبتون وتشيلسي 2-1 الدوري الإنجليزي

"لا بد من لاعب متكامل حتى تتم مقارنته ببيليه الذي سجل الأهداف بجميع الطرق الممكنة".

كما أكد "الجوهرة السوداء" أن مارادونا أفضل بكثير من ميسي، وأشاد أيضاً بفرانتز بيكنباور ويوهان كرويف.

وحقق بيليه كأس العالم 3 مرات مع منتخب البرازيل، كما حصد مارادونا البطولة في مناسبة واحدة عام 1986، فيما خسر ميسي نهائي مونديال 2014.

وأحرز ميسي 567 هدفاً مع برشلونة في 653 مباراة، وسجل 65 هدفاً مع الأرجنتين في 128 لقاء.