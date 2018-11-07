بوغبا: لست نادماً على عودتي لمانشستر يونايتد

بول بوغبا

شدد بول بوغبا لاعب وسط مانشستر يونايتد على أن قرار العودة للفريق كان شخصياً وأنه ليس نادماً عليه، قبل مواجهة فريقه السابق يوفنتوس في دوري أبطال أوروبا.

وقال الدولي الفرنسي: "العودة لمانشستر يونايتد قبل كل شيء كان قراري.

"كان يوفنتوس يشارك في دوري أبطال أوروبا، فيما خاض مانشستر منافسات الدوري الأوروبي. لست نادماً على اختياري.

ملخص مباراة أتلتيكو مدريد وبوروسيا دورتموند 2-0 دوري أبطال أوروبا

ملخص مباراة إنتر وبرشلونة 1-1 دوري أبطال أوروبا

ملخص مباراة نابولي وباريس سان جيرمان 1-1 دوري أبطال أوروبا

ملخص مباراة إنتر وبرشلونة 1-1 دوري أبطال أوروبا

ملخص مباراة ريد ستار وليفربول 2-0 دوري أبطال أوروبا

"أعرف أن مانشستر لم يكن على القمة في الأعوام القليلة الأخيرة، لكني أتيت لمساعدته وإعادته للقمة.

"بالنسبة لي الأهداف لم تتغير ولا أندم على شيء إطلاقاً، أنا سعيد بعودتي ليونايتد وواثق من عودتنا مجدداً".

يذكر أن بوغبا انضم لمانشستر يونايتد صيف عام 2016 مقابل 120 مليون يورو، قادماً من يوفنتوس بعد 4 أعوام قضاها مع البيانكونيري.