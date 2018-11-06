ملخص مباراة نابولي وباريس سان جيرمان 1-1 دوري أبطال أوروبا

إنسيني ينقذ نابولي من الخسارة

تعادل نابولي الإيطالي مع ضيفه باريس سان جيرمان الفرنسي بنتيجة 1-1 على ملعب سان باولو ضمن الجولة الرابعة من مرحلة مجموعات دوري أبطال أوروبا.

تقدم الضيوف أولاً عن طريق خوان بيرنات في الدقيقة 45، إلا أن لورينزو إينسيني أدرك التعادل للبارتينوبي من ركلة جزاء في الدقيقة 63 من ركلة جزاء.

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بهذا التعادل، رفع نابولي رصيده إلى 6 نقاط ليحتل المركز الثاني بفارق الأهداف عن ليفربول المتصدر، كما رفع باريس سان جيرمان رصيده بدوره إلى 5 نقاط في المركز الثالث.