ملخص مباراة أتلتيكو مدريد وبوروسيا دورتموند 2-0 دوري أبطال أوروبا

ساول يحتفل بهدفه

انتقم أتلتيكو مدريد الإسباني لخسارته الكبيرة برباعيةٍ نظيفة بفوزٍ مهمٍ على ضيفه بوروسيا دورتموند الألماني بهدفين دون رد في المباراة التي احتضنها ملعب واندا ميتروبوليتانو لحساب الجولة الرابعة من مرحلة مجموعات دوري أبطال أوروبا.

جاء الهدفان عن طريق ساول نيغيز (33)، وأنتوان غريزمان (80).

ملخص مباراة إنتر وبرشلونة 1-1 دوري أبطال أوروبا

ملخص مباراة نابولي وباريس سان جيرمان 1-1 دوري أبطال أوروبا

ملخص مباراة إنتر وبرشلونة 1-1 دوري أبطال أوروبا

ملخص مباراة ريد ستار وليفربول 2-0 دوري أبطال أوروبا

غوارديولا يدافع عن سيتي في ظل اتهامات انتهاك قوانين اللعب المالي النظيف

رفع أتلتيكو مدريد رصيده بهذا الانتصار إلى 9 نقاط في المركز الثاني في المجموعة الأولى بفارق الأهداف عن بوروسيا دورتموند المتصدر.