ملخص مباراة إنتر وبرشلونة 1-1 دوري أبطال أوروبا

مالكوم يحتفل بهدفه

تعادل إنتر الإيطالي مع ضيفه برشلونة الإسباني بهدفٍ لمثله في اللقاء الذي جرى على ملعب جيوسيبي مياتزا (سان سيرو) ضمن الجولة الرابعة من مرحلة مجموعات دوري أبطال أوروبا.

تقدم البارسا الذي غاب عنه نجمه ليونيل ميسي أولاً عن طريق مالكوم في الدقيقة 83، إلا أن ماورو إيكاردي قائد النيراتزوري أنقذ الفريق حينما أدرك التعادل بعد ذلك بـ 4 دقائق.

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ورفع برشلونة رصيده بهذه النتيجة إلى 10 نقاط في صدارة المجموعة الثانية ليضمن بلوغ دور الـ 16، كما رفع إنتر رصيده بدوره إلى 7 نقاط في المركز الثاني.