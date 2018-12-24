بوغبا يشكر مورينيو

صورة أرشيفية لبوغبا ومورينيو اللذين لطالما كثرت المشاكل بينهما

شكر بول بوغبا مدربه السابق جوزيه مورينيو الذي أقيل الأسبوع الماضي من تدريب مانشستر يونايتد، بينما اعتبر زميله آشلي يانغ أن ابتسامة المدير الفني المؤقت أولي غونار سولشاير بدأت تؤتي بثمارها.

وحقق يونايتد في المباراة الأولى بقيادة مهاجمه السابق ذي الوجه الطفولي، فوزاً كبيراً على مستضيفه كارديف سيتي بنتيجة 5-1 السبت ضمن المرحلة الثامنة عشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

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ووجه بوغبا تحية إلى مدربه السابق قائلاً عقب مباراة كارديف: "فزنا بألقاب مع جوزيه (كأس رابطة الأندية والدوري الأوروبي ودرع المجتمع في موسمه الأول) وأريد أن أشكره. عملنا معاً بشكل جيد وإن لم يكن كل شيء على ما يرام.

"لقد ساهم بتحسيني كلاعب وكشخص"، معتبراً أن التوتر: "بات من الماضي (...)، أعتقد أن الأمر ذاته ينطبق على اللاعبين الآخرين".