كورتوا: على نجوم ريال مدريد رفع مستوياتهم لتعويض رحيل رونالدو

تيبو كورتوا

أكد تيبو كورتوا حارس ريال مدريد أن النجم كريستيانو رونالدو لا يمكن تعويضه في، لكنه أكد أن على بقية اللاعبين رفع مستوياتهم.

وتُوج ريال مدريد بكأس العالم للأندية أمس السبت بعد فوزه على العين بنتيجة 4-1 في البطولة الأولى بعد رحيل الهداف البرتغالي.

وقال الحارس البلجيكي للمراسلين بعد المباراة: "لا يمكن تعويض كريستيانو رونالدو، ولا يمكن نسيان ما قدمه للفريق.

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"لكنه ليس متواجداً الآن، وحان الوقت لآخرين كما فعل (غاريث) بايل في نصف النهائي لتسجيل الأهداف كما كان يفعل رونالدو".

وختم كورتوا: "إذا فعلنا ذلك، سيكون كل شيء على ما يرام".

ويحتل ريال مدريد حالياً المركز الرابع في ترتيب الدوري الإسباني ويملك لقاءً مؤجلاً، ويواجه أياكس أمستردام ضمن دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا.

وسيكون لقاء الملكي القادم في الثالث من الشهر المقبل أمام فياريال ضمن الدوري المحلي.