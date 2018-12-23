نيس يتطلع للتخلص من بالوتيلي في يناير

ماريو بالوتيلي

أصبح ماريو بالوتيلي مهاجم نيس أقرب بشكل كبير للرحيل عن النادي خلال سوق الانتقالات الشتوي المقبل.

وحدد النادي الفرنسي، قيمة التخلي عن المهاجم الإيطالي صاحب الـ 28 عاماً، بعدما فشل في التسجيل طيلة النصف الأول من الموسم الحالي.

ويعد أولمبيك مرسيليا من أبرز المهتمين بالحصول على خدمات المشاغب الإيطالي بعدما خاض "سوبر ماريو" الفحص الطبي الصيف الماضي، لكن الناديين فشلا في التوصل لاتفاق حينها.

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ولم يسجل بالوتيلي أي هدف تحت قيادة المدير الفني باتريك فييرا الذي جاء خلفاً للوسيان فافر الذي يدرب بوروسيا دورتموند حالياً.

وبعدما أكد فييرا أن على النادي إيجاد حل لمشكلة المهاجم الإيطالي، أكدت صحيفة "لا غازيتا ديلو سبورت" الإيطالية أن 3 ملايين يورو ستكون القيمة المناسبة للتخلي عن بالوتيلي.

كما أكدت الصحيفة أن قيمة الصفقة قد تنخفض إلى 1.5 مليون يورو من أجل إيجاد فريق قادر على دفع راتب لاعب قطبي ميلانو وليفربول ومانشستر سيتي السابق.