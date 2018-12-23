برشلونة يخطط لضم راشفورد

ماركوس راشفورد

كشفت تقارير إسبانية، اليوم الأحد، أن برشلونة يسعى للتعاقد مع ماركوس راشفورد مهاجم مانشستر يونايتد خلال سوق الانتقالات الصيفي المقبل.

وقالت صحيفة “سبورت” الكتالونية أن البارسا سينافس كلاً من ريال مدريد وميلان للحصول على خدمات مهاجم الشياطين الحمر نهاية الموسم.

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وتردد أن الدولي الإنجليزي يسعى للرحيل عن مانشستر يونايتد، خاصة حينما كان جوزيه مورينيو مدرباً للفريق قبل أن تتم إقالته الأسبوع الماضي، وهي إقالة قد تغير رأي راشفورد وتدفعه للاستمرار.

وأضافت الصحيفة أنه رغم اهتمام ريال مدريد وميلان، إلا أن عرض البارسا يغري النجم الشاب الذي يبلغ من العمر 21 عاماً.

وسجل راشفورد 5 أهداف وصنع 5 في 21 مباراة مع مانشستر يونايتد هذا الموسم، علماً بأنه سجل 37 هدفاً وصنع 22 في 144 مباراة مع الفريق منذ أول مشاركة له.