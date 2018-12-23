أهداف مباراة إيفرتون وتوتنهام 2-6 الدوري الإنجليزي

كاين يتألق ويسجل هدفين

واصل توتنهام هوتسبير صحوته في الدوري الإنجليزي الممتاز، وعزز موقعه وسط الكبار، بعدما حقق فوزاً كبيراً بنتيجة 6-2 على مستضيفه إيفرتون في ختام المرحلة الثامنة عشر من المسابقة اليوم الأحد.

وارتفع رصيد توتنهام، الذي حقق فوزه الرابع على التوالي والسابع في مبارياته الثماني الأخيرة بالمسابقة، إلى 42 نقطة في المركز الثالث، بفارق نقطتين فقط خلف مانشستر سيتي (حامل اللقب) صاحب المركز الثاني، وست نقاط خلف ليفربول (المتصدر).

في المقابل، تجمد رصيد إيفرتون الذي واصل نتائجه المهتزة في مبارياته الأخيرة بعدم تحقيق أي انتصار للمباراة الخامسة على التوالي، عند 24 نقطة في المركز الحادي عشر.

ويرجع آخر انتصار لإيفرتون إلى 24 نوفمبر الماضي، عندما تغلب بنتيجة 1-0 على ضيفه كارديف سيتي ضمن المرحلة الثالثة عشر.

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وبادر ثيو والكوت بالتسجيل لإيفرتون في الدقيقة 21، قبل أن يعادل هيونغ مين سون سريعاً لسبيرز في الدقيقة 27.

واستغل توتنهام اهتزاز مستوى أصحاب الأرض عقب هدف التعادل، ليضيف نجماه ديلي آلي وهاري كاين الهدفين الثاني والثالث في الدقيقتين 35 و 42.

وضاعف الفريق الضيف من آلام مستضيفه حينما أحرز كريستيان إيريكسن الهدف الرابع في الدقيقة 48، إلا أن جيلفي سيغوردسون قلص الفارق بتسجيله الهدف الثاني لصاحب الأرض في الدقيقة 51.

وعاد مين سون لهز الشباك من جديد معلناً عن الهدف الخامس لتوتنهام في الدقيقة 61، ثم اختتم كاين مهرجان الأهداف بتسجيل الهدف السادس للضيوف وهدفه الشخصي الثاني في الدقيقة 74.

ورفع كاين رصيده التهديفي هذا الموسم في البطولة إلى 11 هدفاً، ليتقاسم المركز الثاني في قائمة ترتيب الهدافي مع محمد صلاح نجم ليفربول، بفارق هدف خلف بيير إيميريك أوباميانغ مهاجم آرسنال (المتصدر).