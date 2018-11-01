بوغبا: يوفنتوس عائلتي وتورينو بيتي

بول بوغبا

كشف بول بوغبا نجم خط وسط مانشستر يونايتد أنه توقع مواجهة فريقه السابق يوفنتوس في دوري أبطال أوروبا منذ الصيف الماضي.

جاء هذا في تصريحات أدلى بها الدولي الفرنسي لصالح "آر إم سي سبورت" وأكد خلالها أن عودته لمواجهة يوفنتوس في مدينة تورينو حدث سعيد بالنسبة له.

وقال بوغبا: "توقعت ذلك، كان أمراً مجنوناً، تحدثت مع أخي في الصيف وقلت له تخيل لو وقعت في نفس المجموعة مع يوفنتوس.

"العودة لتورينيو أمر مبهج بالنسبة لي، فهناك بيتي وهناك سجلت أول هدف لي في حياتي الاحترافية كلاعب كرة قدم.

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"(خوان) كوادرادو و(باولو) ديبالا و(ليوناردو) بونوتشي جميعهم أصدقائي ونتواصل دوماً، نحن مثل العائلة ونتحدث بشكل مستمر، عندما تبدأ مسيرتك بجوار (أندريا) بيرلو و(جيانلويجي) بوفون و(جيورجيو) كييليني تجد نفسك تتعلم شيئاً جديداً كل يوم".



واختتم تصريحاته بالقول: "دوري أبطال أوروبا هي البطولة الأهم، ودائماً تتواجد في عقلي، ولا أستطيع ألا أن أفكر فيها، وأسعى للفوز بلقبها".

يذكر أن بوغبا كان قد شارك في خسارة فريقه الحالي مانشستر يونايتد أمام يوفنتوس على ملعب أولد ترافورد بهدف نظيف.