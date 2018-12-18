بوفون: باريس سان جيرمان أجبرني على عدم الاعتزال

جيانلويجي بوفون

عبر الحارس جيانلويجي بوفون عن سعادته بالتواجد في صفوف باريس سان جيرمان مؤكداً أنه تراجع عن قرار اعتزاله من أجل الانضمام لفريق العاصمة الفرنسية.

وقال أسطورة يوفي في حديث لإذاعة "مونتي كارلو" الفرنسية: "كنت قد اتخذت قراري باعتزال كرة القدم، وكنت سأتراجع فقط في حال حصولي على عرض من قبل ريال مدريد او برشلونة أو باريس سان جيرمان، بدأت مفاوضاتي مع باريس في مايو وقررت بعد أسبوعين الانضمام له.

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"وجدت نفسي قادراً على اللعب لعام أو عامين على أعلى المستويات، أعتقد أن باريس سان جيرمان هدية لي لإنهاء مشواري في نادٍ كبير، ستكون هذه محطتي الأخيرة في عالم كرة القدم".

وقال بوفون عن حلم التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا: "حلمت بهذا التتويج لـ 24 عاماً، من الخطأ حصر أهداف الفريق في هذا التتويج فقط، لكننا نسعى للتطور والتحسن من أجل تحقيق حُلم التتويج باللقب الأوروبي الذي سعى النادي للظفر به طوال السنوات السبع الماضية".