ملخص مباراة العين وريفر بلايت 2-2 (5-4) كأس العالم للأندية 2018

لاعبو العين يحتفلون بالفوز التاريخي

تأهل العين الإماراتي إلى نهائي كأس العالم للأندية 2018، بعد التفوق على ريفر بلايت الأرجنتيني بركلات الترجيح بنتيجة 5-4، بعد انتهاء الوقت الأصلي بينهما بالتعادل بهدفين لكلٍ منهما.

استطاع العين أن يسجل هدفاً مبكراً في الدقيقة 2 من ركلة ركنية تجاوزت المدافعين بعد لمسها من قبل ماركوس بيرغ.

ولم ينتظر بطل ليبرتادوريس طويلاً، إذ أدرك التعادل بعد 8 دقائق عن طريق رافاييل سانتوس بوري، بعدما تصدى خالد عيسى للكرة أكثر من مرة.

وتقدم الفريق الأرجنتيني في الدقيقة 16 عن طريق بوري بعد انطلاقه خلف مدافعي العين ليسدد الكرة في المرمى.

وسجل حسين الشحات هدفاً في الدقيقة 25، إلا أن الحكم رفض احتسابه بداعي التسلل وبعد الرجوع إلى تقنية حكم الفيديو المساعد.

رسمياً: هونيس يستمر في رئاسة بايرن ميونيخ لأربع سنوات مقبلة

أنشيلوتي: رونالدو لم يتغير

ملخص مباراة الترجي وغوادالاخارا 1-1 (6-5) كأس العالم للأندية 2018

رسمياً: ميسي يحصل على الحذاء الذهبي للمرة الخامسة

رسمياً: مانشستر يونايتد يقيل مورينيو

لكن زميله كايو نجح في إدراك التعادل مطلع الشوط الثاني (48) بعد اختراق دفاعات البطل الأرجنتيني ليصوب الكرة في الشباك.

واحتسبت ركلة جزاء لريفر بلايت في الدقيقة 67، سددها غونزالو مارتينيز في العارضة، ليضيع فرصة التقدم لفريقه.

وانتهى الزمن الأصلي بالتعادل الإيجابي بهدفين لمثلهما، ليحتكم الطرفان إلى الوقت الإضافي.



ويحتكم الفريقان إلى ركلات الجزاء الترجيحية، بعد انتهاء الوقت الإضافي بهدفين لمثلهما.

سجل للعين: كايو وشيوتاني وبندر الأحبابي وعامر عبد الرحمن وريان يسلم، فيما سجل لريفر بلايت كلٌ من مارتينيز وكينتيرو وبونزيو وبوري،

وأهدر إينزو بيريز ركلته ليصعد العين إلى المباراة النهائية، منتظراً الفائز من ريال مدريد وكاشيما آنتلرز في مواجهة نصف النهائي الأخرى.