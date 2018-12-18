تيباس: من لا يرى أن ميسي الأفضل في العالم، لا يفهم كرة القدم

ليونيل ميسي

وصف خافيير تيباس رئيس رابطة الدوري الإسباني متابعي كرة القدم الذين لا يرون أن ليونيل ميسي هو اللاعب الأفضل في العالم بأنهم لا يفهمون اللعبة، مؤكداً كذلك أن نجم برشلونة يتفوق بوضوح هذا الموسم على كريستيانو رونالدو الذي غادر ريال مدريد صوب يوفنتوس الصيف الماضي.

وعبر تيباس عن وجهة نظره قائلاً: "أولئك الذين شاهدوا مباراة الأحد الماضي، لو كانوا يفهمون كرة القدم جيداً ولو خلعوا قمصانهم (أي التزموا الحياد) ونظاراتهم الطبية، ولم يلحظوا أننا في دورينا نمتلك اللاعب الأفضل في العالم وبفارق كبير عن البقية، فعليهم فرك أعينهم جيداً".

"أعتقد أن من يحب كرة القدم ويشاهد ميسي ولا يراه اللاعب الأفضل في العالم حالياً لا يفهم كرة القدم".

وعن المقارنة مع رونالدو، علق تيباس: "أعتقد أنه اليوم أفضل من رونالدو، نعم، أظن أن الموسم الحالي يشهد تفوق ميسي بفارق كبير، لكن الوضع لم يكن على هذا النحو خلال المواسم السابقة".

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وأكد رئيس رابطة الليغا أن البطولة لم تخسر هداف يوفنتوس الحالي، موضحاً أن الدوري الإسباني لم يتأثر برحيل النجم البرتغالي سواء على الصعيد الدولي أو على صعيد حقوق الرعاية والبث.

وتحدث تيباس عن عدم فوز ميسي بجائزة الكرة الذهبية لعام 2018: "عليك أن تسأل الذين صوتوا في الجائزة، أنا لم أصوت، لكن الكرة الذهبية اعتمدت على أداء اللاعبين الموسم الماضي وكأس العالم، يقدم ميسي موسماً رائعاً، لكنه لم يكن جيداً في كأس العالم وأعتقد أنه عوقب على ذلك".

أخيراً، توقع تيباس مواجهة صعبة جداً في دوري أبطال أوروبا بين يوفنتوس وأتلتيكو مدريد، كما حذر برشلونة من مواجهة ليون واصفاً إياه بالفريق القوي.