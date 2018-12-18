محمد صلاح يتحدث عن دور والده في إيصاله للاحترافية

محمد صلاح

كشف محمد صلاح جناح ليفربول وأفضل لاعب في الدوري الإنجليزي الموسم الماضي عن الدور الذي لعبه والده في مسيرته الكروية.

وانتقل الدولي المصري من المقاولون العرب لبازل، ومنه لتشيلسي ثم فيورنتينا وروما، قبل أن يحط الرحال أخيراً في ليفربول.

ويتصدر هداف الموسم الماضي ترتيب الموسم الحالي لهدافي الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 10 أهداف مناصفة مع بيير إيميريك أوباميانغ.

وتحدث صلاح عن دور والده، في حوار مع مجلة "GQ"، حيث قال: "أبديت تذمري مرة بسبب ذهابي للتدريبات لمدة 4 ساعات، لكن والدي قال لي أن اللاعبين الكبار يمرون بذلك، كان المبلغ المدفوع كبيراً عليه، ولن أنسى دوره في مسيرتي".

ملخص مباراة العين وريفر بلايت 2-2 (5-4) كأس العالم للأندية 2018

رسمياً: هونيس يستمر في رئاسة بايرن ميونيخ لأربع سنوات مقبلة

أنشيلوتي: رونالدو لم يتغير

ملخص مباراة الترجي وغوادالاخارا 1-1 (6-5) كأس العالم للأندية 2018

رسمياً: ميسي يحصل على الحذاء الذهبي للمرة الخامسة

وواصل صلاح حديثه عن بداياته الاحترافية: "أنت تشعر بالاختلافات في جميع المناطق، لم يكن الأمر سهلاً بالنسبة لي، عبرت كل مرحلة متاحة للاعب كرة القدم، وعندما تنتقل من دولة عربية لأوروبا تشعر بالاختلافات، من المعيشة للطعام وكذلك التواصل".

ورحل صلاح عن صفوف المقاولون العرب عام 2012 صوب بازل في الدوري السويسري، قبل أن يخوض مع ليفربول تجربته الحالية، ويشارك في 76 مباراة سجل خلالها 57 هدفاً.