رسمياً: هونيس يستمر في رئاسة بايرن ميونيخ لأربع سنوات مقبلة

أولي هونيس

جدد مجلس إدارة بايرن ميونيخ الثقة في أولي هونيس في اجتماع أقيم أمس الاثنين ليستمر في رئاسة النادي لأربع سنوات قادمة.

وسبق لهونيس من مواليد يناير 1952 اللعب بقميص الفريق البافاري في الفترة ما بين 1970 وحتى 1979 تخللها فترة إعارة لنورمبيرغ لعام واحد.

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وتوج هونيس مع بايرن كلاعب بلقب الدوري الألماني ثلاث مرات، وبلقب دوري أبطال أوروبا ثلاث مرات أيضاً، بالإضافة إلى كأس ألمانيا مرة وحيدة.

وخلال مسيرته كلاعب مع البافاري، خاض 336 مباراة في مختلف المسابقات، أحرز فيها 115 هدفاً.