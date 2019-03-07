بوفون مهدد بالرحيل عن باريس سان جيرمان

جيانلويجي بوفون

دافع سيلفانو مارتينا وكيل أعمال الحارس المخضرم جيانلويجي بوفون، عن الخطأ الكبير الذي قام به نجم باريس سان جيرمان أمام مانشستر يونايتد.

ولعب الدولي الإيطالي السابق دوراً رئيسياً في خروج الباريسي من دور الـ 16 لدوري أبطال أوروبا، بعد تسببه في هدف الشياطين الحمر الثاني في المواجهة التي انتهت بفوز الفريق الإنجليزي بثلاثة أهداف لهدف.

وفشل بوفون في إمساك تسديدة ماركوس راشفورد، لترتد الكرة تجاه روميلو لوكاكو الذي سجل الهدف الثاني للضيوف، في الوقت الذي سيطر خلاله باريس سان جيرمان على المباراة.

وقال وكيل بوفون: "أنا الآن في ميلان، ولا أعلم ماذا حدث ولكن هذه هي كرة القدم، حالة الإحباط قوية خاصة لتقدمهم 2-0 في الذهاب.

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"بالطبع باريس سان جيرمان لا يشعرون بأي سعادة تجاه ما بدر من بوفون، لا يمكنني تأكيد رحيله أو استمراره معهم.

"ما حدث له مجرد سوء حظ لا أكثر، جميع الحراس يرتكبون مثل هذه الأخطاء، لكن أحياناً لا تجد أحد أمامك، هذه المرة حصل لوكاكو على الكرة وأودعها الشباك.

"سأتحدث مع إدارة النادي وسنرى ما يمكننا فعله بعد التعافي من هذه الصدمة".

يذكر أن تقاريراً إعلامية فرنسية أكدت عدم رغبة باريس سان جيرمان في الإبقاء على بوفون الذي ينتهي عقده في يونيو القادم.