بونجاح يتوج بالكرة الذهبية الجزائرية

بغداد بونجاح

توج بغداد بونجاح مهاجم السد بالكرة الذهبية لعام 2018 التي تمنح لأفضل لاعب كرة قدم جزائري، وذلك بمناسبة سبر الآراء الذي نظمته يوميتا "الهداف» و«لوبيتور» خلال حفل نظم بأوبرا «بوعلام بسايح» بالجزائر العاصمة.

وتسلم هداف دورينا بـ29 هدفاً الجائزة على يد نجم كرة القدم البرازيلية والظهير الأيسر لنادي ريال مدريد الإسباني روبرتو كارلوس، وتفوق مهاجم الزعيم على العديد من اللاعبين الجزائريين يتقدمهم نجم مانشستر سيتي رياض محرز ولاعب الترجي التونسي يوسف بلايلي الفائز مع فريقه بلقب دوري أبطال إفريقيا.

وشكر نجم نادي السد جريدة «لوبيتور» و«الهداف» على هذا التكريم الذي يشرف عائلته لا سيما والدته المتوفية في 2011 ووالده الذي بفضله يحصد النجاحات.. وأضاف: هذه الجائزة تتوج موسمي مع السد القطري والفريق الوطني، حيث أعتزم الذهاب إلى أبعد قدر ممكن خلال كأس إفريقيا للأمم المقبلة 2019 في مصر.

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وقد هنأ مايسترو نادي السد تشافي هيرنانديز زميله بونجاح بالجائزة، وقال: أنا سعيد جداً، وفخور بك وبهذا اللقب المستحق بعد موسم كروي استثنائي، وسعيد أيضاً كوني زميلاً لك والجميع فخور بك بهذا الاستحقاق، وأتمنى لك المواصلة في تسجيل الأهداف مع السد والمنتخب الجزائري.. بالإضافة لتبريكات من زملائه في نادي السد والمنتخب الجزائري، وكما غرد حساب نادي على التويتر: لاعبنا النجم #بغداد_بونجاح يتوج بجائزة #الكرة_الذهبية_الجزائرية كأفضل لاعب جزائري للعام 2018، وهي التغريدة التي تفاعل معاه جمهور الزعيم الذين بدورهم هنأوا جلاد الحراس كما يسمونه.

كما هنأ الفرنسي ديديه ديشامب مدرب الديوك بونجاح بالجائزة التي حصل عليها.

وقد عرف الحفل الذي أقامته جريدة «الهداف» تتويج مدرب نادي الدحيل السابق والحالي للمنتخب الجزائري جمال بلماضي بجائزة أفضل مدرب لموسم 2018، وذلك بسبب الأرقام التي حطمها مع فريقه السابق الدحيل في الدوري ودوري أبطال، بالإضافة لتمكنه من إعادة الخضر بسرعة بعد تسلمه مهمة قيادته وحقق نتائج جيدة.