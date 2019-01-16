ملخص مباراة فيتنام واليمن 2-0 كأس آسيا 2019

لاعبو فيتنام يحتفلون بالفوز

فاز منتخب فيتنام على نظيره اليمني بهدفين دون رد على ملعب هزاع بن زايد لحساب المجموعة الرابعة من كأس آسيا 2019.

ورفع منتخب فيتنام رصيده بهذا الانتصار إلى 3 نقاط في المركز الثالث، فيما بقي رصيد منتخب اليمن خالياً من النقاط في المركز الرابع والأخير.

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ترتيب المجموعة الرابعة النهائي:

1- إيران 7 نقاط.

2- العراق 7 نقاط.

3- فيتنام 3 نقاط.

4- اليمن دون نقاط.