كأس آسيا: كوريا تنتزع صدارة المجموعة من الصين

هيونغ مين سون يحتفل بالتأهل

تربع منتخب كوريا الجنوبية على صدارة المجموعة الثالثة بدور المجموعات لبطولة كأس آسيا المقامة حالياً في الإمارات العربية المتحدة، عقب فوزه المستحق 2-0 على منتخب الصين اليوم الأربعاء في الجولة الثالثة (الأخيرة) للمجموعة، التي شهدت أيضاً فوز قيرغزستان 3-1 على منتخب الفلبين.

رفع المنتخب الكوري الجنوبي، الذي حقق انتصاره الثالث على التوالي في المجموعة، رصيده إلى تسع نقاط في الصدارة، بفارق ثلاث نقاط أمام أقرب ملاحقيه المنتخب الصيني، علماً بأنهما ضمنا تأهلهما لدور الستة عشر منذ الجولة الماضية.

في المقابل، حصد منتخب قيرغزستان أول ثلاث نقاط في المجموعة، ليحتل المركز الثالث، وبقي تأهله للأدوار الإقصائية في البطولة مرهوناً بتواجده ضمن أفضل أربعة منتخبات حاصلة على المركز الثالث في المجموعات الست بمرحلة المجموعات في المسابقة، فيما ظل منتخب الفلبين قابعاً في مؤخرة الترتيب بلا نقاط، ليودع المسابقة مبكراً.

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وعلى ملعب آل نهيان بنادي الوحدة، افتتح هوانغ أوي جو التسجيل لمنتخب كوريا الجنوبية في الدقيقة 14 من ركلة جزاء، فيما تكفل منجاي كيم بتسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 51.

ويلتقي المنتخب الكوري الجنوبي في دور الستة عشر مع أحد المنتخبات أصحاب المركز الثالث الثلاثاء المقبل، في حين يلتقي منتخب الصين مع المنتخب التايلاندي الأحد المقبل.

وعلى ملعب مكتوم بن راشد بنادي الشباب، تغلب منتخب قيرغزستان 3-1 على منتخب الفلبين.

وتقمص فيتالي لوكاس دور البطولة في المباراة، بعدما سجل الأهداف الثلاثة لقيرغزستان في الدقائق 24 و51 و77 (هاتريك)، قبل أن يحرز ستيفان شرووك هدف الشرف للفلبين في الدقيقة 80.