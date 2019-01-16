ملخص مباراة العراق وإيران 0-0 كأس آسيا 2019

العراق تتأهل في المركز الثاني

اكتفى المنتخبان الإيراني والعراقي، بالتعادل السلبي بدون أهداف، في مباراتهما التي جرت على ملعب هزاع بن زايد في إطار الجولة الثالثة لكأس الأمم الآسيوية.



العراق لعبت المباراة وفي رصيدها 6 نقاط من انتصارين على فيتنام واليمن، وكذلك إيران، ليصبح اللقاء على صدارة المجموعة الرابعة.



البداية كانت بسيطرة إيرانية ولكن بشكل هاديء تماماً، دون تشكيل خطورة كبيرة على المرمى العراقي.



أول تهديد كان في الدقيقة 23 من ركلة حرة قريبة من مرمى العراق، ولكن دفاع أسود الرافدين أخرجها بأمان.

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الدقيقة 28 شهدت مطالب للمنتخب الإيراني بالحصول على ركلة جزاء، بداعي تعرض أوميد إبراهيمي للعرقلة لكن الحكم لم يحتسب شيء.



لخطورة عادت مرة أخرى في الدقيقة 43 بتسديدة من علي رضا جهانبخش ولكنها مرة فوق العارضة.



وكادت العراق أن تقع في ورطة بنهاية الشوط بمطالب إيرانية للحصول على ركلات جزاء من لمسة يد على أحمد إبراهيم، ومرة أخرى لم يستجب الحكم.



الشوط الثاني كان هادئاً مثل الأول، باستثناء بعض المحاولات من العراق كان أبرزها لمهند علي في الدقيقة 66، ولم يحالفه التوفيق لهز الشباك الإيرانية.



النتيجة تصعد بكل منهما إلى الدور الثاني وفي رصيده 7 نقاط، ولكن الصدارة تذهب لإيران بفارق الأهداف حيث لديها 7 مقابل 4 للعراق.



وعلى الجانب الآخر تأتي فيتنام في المركز الثالث بـ3 نقاط، بعد فوزها على اليمن صاحبة المركز الرابع بلا نقاط.