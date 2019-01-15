تيليغراف: تشيلسي يحدد سعر بيع هازارد

إيدين هازارد

يبدو أن المفاوضات بين ريال مدريد وتشيلسي حول إيدين هازارد قد تنتقل إلى مرحلة أكثر جدية أو تتوقف تماماً.

إذ أوضحت صحيفة "تيليغراف" البريطانية بأن تشيلسي حدد سعر نجمه البلجيكي بـ 100 مليون جنيه استرليني على الأقل إن أراد الرحيل إلى ريال مدريد الصيف القادم، رغم أنه لن يتبقى في عقده مع النادي حينها سوى موسم واحد.

وأضافت الصحيفة أن النادي اللندني طلب معرفة نوايا نظيره الإسباني وعما إذا كان راغباً في تقديم عرض لصاحب الـ 28 عاماً، فيما كان هازارد قد قال أنه سيُؤجل البت في مستقبله حتى نهاية الموسم.

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بدوره، أكد ماوريتسيو ساري مدرب تشيلسي في بقاء هازارد وتجديد عقده، لكنه أوضح في نفس الوقت أن القرار في النهاية يعود للاعب وأن المحادثات بين الطرفين ما زالت مستمرة.

وقالت الصحيفة أن ريال مدريد قد يستخدم ماتيو كوفاتشيتش لاعبه وسطه المعار إلى تشيلسي ضمن الصفقة لتقليل المطالب المالية، خاصة مع نجاحه هذا الموسم ورغبته بالبقاء في ستامفورد بريدج، إلا أن الفشل في ضم هازارد سيوجه أنظار بطل أوروبا والعالم صوب كريستيان إيريكسن لاعب وسط توتنهام.