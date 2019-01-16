برشلونة يقترب من ضم بديل الحدادي

استقر برشلونة على المهاجم الذي سيتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، لتدعيم صفوفه.

وقالت إذاعة "كادينا كوبي" الإسبانية أن برشلونة يسعى لضم لوكا يوفيتش، مهاجم آينتراخت فرانكفورت الصيف المقبل.

وأشارت الإذاعة إلى أن البارسا سيجري مفاوضات مع النادي الألماني، من أجل التعاقد مع صاحب الـ 21 عاماً المعار من بنفيكا.

وتألق الشاب مع النادي الألماني بشكل لافت، الأمر الذي دفع الأخير للتفكير في تفعيل خيار الشراء مقابل 12 مليون يورو.

وكشفت الإذاعة أن برشلونة سيتعين عليه دفع 35 مليون يورو على الأقل، من أجل الظفر بخدمات يوفيتش الذي سجل 12 هدفاً في الدوري الألماني هذا الموسم، حتى الآن.

ويعد المدير العام لبرشلونة، بيب سيغورا، أكبر المؤيدين للصفقة، إذ يرى أن الصربي سيكون مهاجماً بارزاً في صفوف الفريق الكتالوني مستقبلاً.

يشار إلى أن برشلونة يبحث عن مهاجم لضمه إلى الفريق هذا الشتاء، على سبيل الإعارة، لتعويض رحيل منير الحدادي إلى إشبيلية.