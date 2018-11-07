بونوتشي: رونالدو يستحق الكرة الذهبية

بونوتشي ورونالدو

يرى ليوناردو بونوتشي مدافع يوفنتوس أن زميله كريستيانو رونالدو هو الأحق في الفوز بجائزة الكرة الذهبية المقدمة لأفضل لاعب في العالم عن عام 2018 من قبل مجلة فرانس فوتبول.

ولم يفز الدولي البرتغالي بجائزة أفضل لاعب في العالم المقدمة من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" رغم قيادته ريال مدريد للظفر بلقب دوري أبطال أوروبا وتربعه على صدارة هدافي البطولة.

وفاز لوكا مودريتش في المقابل بجائزة الأفضل نظراً لجهوده مع منتخب كرواتيا صاحب المركز الثاني في كأس العالم 2018 بالإضافة إلى فوزه بدوري أبطال أوروبا مع ريال مدريد.

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وعن المرشح الأبرز لجائزة فرانس فوتبول، قال بونوتشي: "(رافاييل) فاران من ضمن المرشحين، من الرائع أن يفوز مدافع بالجائزة، لكني أرى أن رونالدو هو الأحق بها".

وعن مواجهة مانشستر يونايتد الليلة ضمن دوري أبطال أوروبا، قال الدولي الإيطالي: "لا أفكر سوى بمواجهة مانشستر، سأفكر بمباراتنا القادمة مع ميلان بعد مواجهة يونايتد، أشكر (جوزيه) مورينيو على مديحي، من الرائع سماع هذه الإشادة من مدرب عظيم مثله، لكني أرى أن الفريق بأكمله يستحق الإشادة وليس الدفاع فقط".

يذكر أن بونوتشي كان قد عاد ليوفنتوس مطلع الموسم بعد انتقاله الموسم الماضي للغريم ميلان.