سبورت: الكرة الذهبية تخجل من تقصيرها بحق ميسي

ليونيل ميسي

صنع ليونيل ميسي أسطورته الكروية في كافة المسابقات والبطولات التي شارك فيها مع برشلونة منذ أن بدأ مسيرته الكروية موسم 2004-2005، إلا أن الدوري الإسباني يظل بطولته المفضلة التي لا ينازعه فيها أي لاعب آخر، سواء على مستوى التاريخ أو الحاضر، فهو هدافه التاريخي برصيد 394 هدفاً سجلها في 431 مباراة بمعدل 0.91، كما صنع 157 هدفاً، أي أن ميسي يسجل أو يصنع 1.27 هدف في كل مباراة، ويضاف إلى ذلك حصوله على اللقب 9 مرات.

ويتطلع "ليو" للحصول على الليغا للمرة العاشرة في مسيرته الكروية الموسم الجاري، بعدما تألق أمام الجار إسبانيول وقاد البارسا للفوز برباعية بيضاء في المباراة التي أقيمت ضمن المرحلة الـ 15، بإحرازه ركلتين حرتين مميزتين.

وصنع ليو هدفاً، ليتأكد الجميع أنه كان يحاول الرد بطريقته الخاصة على الأسطورة بيليه الذي قال قبل أيام أن ميسي صاحب مهارة تقليدية تقوم على القدم الواحدة، مشيراً إلى أنه ليس لاعباً متكاملاً.

وبدا ميسي وكأنه يوجه رسالة بالقدم إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) ومجلة "فرانس فوتبول"، فقد خرج من قائمة التوب 3 في سباق الأفضل في فيفا، وحل خامساً في جائزة الكرة الذهبية قبل أيام، مما دفع وسائل الإعلام الكتالونية، والملايين من عشاق البارسا وميسي للسخرية بعبارة تقول: "ما فعله ميسي أمام اسبانيول ليس سيئاً للاعب يحتل المركز الخامس عالمياً، وفقاً لما أسفر عنه الصراع على الكرة الذهبية".

وشارك النجم الإنجليزي غاري لينيكر في حملة السخرية، مغرداً: "هذا هو خامس أفضل لاعب في العالم".

وبالعودة إلى الأرقام التي حققها ميسي في مباراة فريقه أمام إسبانيول، فقد نجح في تسجيل 19 ركلة حرة مباشرة في آخر 4 سنوات في الدوري الإسباني، ليتفوق في نفس الفترة على جميع أندية أوروبا التي تتبارى في أكبر 5 دوريات أوروبية.

والنادي الأقرب لميسي في هذا الجانب هو يوفنتوس بـ 18 ركلة، ثم 3 أندية لكل منها 14 ركلة وهي ريال مدريد وروما وليون، أي أن نجم البارسا يتفوق على أندية بأكملها بجميع نجومها في تسديد الركلات الحرة المباشرة.

كما حقق نجم الأرجنتين رقماً آخر بثنائيته في مرمى إسبانيول، وهو أنه أصبح اللاعب الوحيد في تاريخ الليغا الذي يسجل 10 أهداف أو أكثر في 13 موسماً متتالياً.



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ولا زال أمام ميسي فرصة سانحة لرفع هذا الرقم مع نهاية الموسم، وتأكيد مقدرته على العزف المنفرد في الدوري الإسباني على وجه التحديد، فقد رحل المنافس الأقوى كريستيانو رونالدو إلى الدوري الإيطالي، ليستمر ميسي في تألقه رافعاً رصيده من الأهداف الموسم الحالي في الليغا إلى الرقم 11، كما صنع 8 أهداف، أي أن المجموع 19 هدفاً تسجيلاً وصناعة.

وعلى مستوى البطولات كافة سجل 16 هدفاً، وصنع 9 أهداف منذ بداية الموسم الحالي، ليؤكد ميسي أنه يملك دوافع ذاتية للتألق، وليس بحاجة إلى وجود منافس من العيار الثقيل مثل رونالدو.

تفاعلت وسائل الإعلام الكتالونية ونجومها مع ما يقدمه ميسي من إبداعات كروية، حيث أشار كارليس بويول قائد برشلونة المعتزل إلى أن ميسي ليس بحاجة للجوائز الفردية حتى يؤكد أنه الأفضل في العالم، فيما عنونت صحيفة "موندو ديبورتيفو": "الملك ميسي"، في إشارة إلى أنه الملك الحقيقي في عالم كرة القدم.

أما صحيفة "سبورت" الكتالونية فأشارت في غلافها إلى أن وجه الكرة الذهبية يتحول إلى اللون الأحمر، في إشارة إلى أنها حمرة الخجل، أي الشعور بالتقصير في حق ميسي، كونه حل خامساً خلف لوكا مودريتش، ورونالدو، وأنتوان غريزمان، وكيليان مبابي.

ورغم أن التقييم يرتبط بموسم بعينه، فإن وجود ليو خامساً خلف كل هؤلاء يثير الكثير من علامات التعجب والدهشة، خاصة في كتالونيا، ولدى جماهير وعشاق برشلونة.

وبتواضع شديد، أكد ميسي عقب الفوز برباعية في الديربي الكتالوني، ونجاحه في تسجيل ثنائية من ركلتين حرتين، أنه كان محظوظاً حينما سجل بهذه الطريقة، مؤكداً أن المهم دائماً هو مساعدة البارسا على الفوز والبقاء في الصدارة، كما كشف عن أنه لم يفكر في تسجيل هاتريك من الركلات الحرة في مباراة واحدة ليصبح إنجازاً خارقاً.

وقال ميسي: "لم أفكر في ذلك، هدفي هو التطور دائماً، كنت محظوظاً لأني سجلت بهذه الطريقة في مرمى إسبانيول، هدفنا البقاء في الصدارة والابتعاد عن بقية المنافسين".