كلوب يعبر عن تفاؤله قبل مواجهة ليفربول ونابولي

يورغن كلوب

تحدث يورغن كلوب خلال المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة ليفربول الفاصلة أمام نابولي لحسم بطاقة التأهل الثانية عن المجموعة التي سيحسم باريس سان جيرمان فيها التأهل مبدئياً بحال فوزه على ريد ستار بلغراد.

وبدأ الألماني المؤتمر بتهنئة الشاب جو غوميز بتجديد عقده حيث قال: "منذ وصولي إلى قيادة ليفربول، شاهدت غوميز يتطور حتى وصل إلى مستواه الحالي، وعلى الرغم من تعطل انطلاقته بسبب الإصابات، إلا أنه عاد بقوة ليستعيد مستواه ويثبت نفسه أمام الجميع"



وبخصوص المباراة الحاسمة أمام نابولي: "نعلم أننا خسرنا مباراة الذهاب في إيطاليا لأننا لم نلعب بشكل جيد، وكنا أكثر سوءاً أمام ريد ستار في صربيا، وتحسننا قليلاً أمام باريس سان جيرمان، لكننا خسرنا أيضاً، وأتمنى ألا يتكرر ذلك غداً.

سبورت: الكرة الذهبية تخجل من تقصيرها بحق ميسي

رونالدو: لاعبو يوفنتوس أفضل من زاملتهم وأكثرهم تواضعاً

أهداف مباراة ريفر بلايت وبوكا جونيورز 3-1 نهائي كأس ليبرتادوريس

ملخص مباراة ميلان وتورينو 0-0 الدوري الإيطالي

مبابي ينفي ما نُسب إليه من تصريحات حول تفوقه القريب على ميسي

"ستقام المباراة غداً على ملعبنا وأمام جماهيرنا، من الرائع أن ننجح في تخطي هذه المهمة، سنبذل كل ما نملك من أجل ذلك ومن أجل المرور إلى المرحلة المقبلة.

وبخصوص صدارة الدوري الإنجليزي التي حصل عليها ليفربول مطلع الأسبوع قال كلوب: "ما زلنا في منتصف الموسم، وما زال أمامنا الكثير من المباريات التي ستحسم اللقب في النهاية، نحن الآن أمام مواجهة نابولي، علينا تخطيها أولاً ثم التفكير في الدوري المحلي".

يذكر أن ليفربول يحتاج إلى الفوز بقارق هدفين على نابولي من أجل التأهل إلى دور الستة عشر، وذلك بعد خسارته أمام باريس سان جيرمان في الجولة الماضية.