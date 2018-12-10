رونالدو: لاعبو يوفنتوس أفضل من زاملتهم وأكثرهم تواضعاً

وفي حواره مع صحيفة "لا غازيتا ديلو سبورت"، قال الهداف البرتغالي: “يمكنني القول أن هذه أفضل مجموعة لعبت معها على الإطلاق.

“التواضع يسيطر على الجميع في يوفنتوس، جميع اللاعبين يريدون الفوز، يوفي أكثر من مجرد فريق”.

وحول إمكانية مواجهة ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا، أوضح رونالدو: “بات ريال من الماضي بالنسبة لي، أريد الفوز مع يوفنتوس فقط، سأبذل قصاري جهدي بحال الصدام مع فريقي السابق.

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“يوفنتوس لا يحتاج إلى ضم لاعبين جدد باستثناء مارسيلو، نحن نفتح الباب أمام اللاعبين المميزين”.

وتابع كريستيانو رونالدو “رهانات مع (المدرب ماسيميليانو) آليغري؟ لا أبداً، أعيش هذه التحديات، التي أحسمها لصالحي بنسبة 99 بالمئة، مع باولو ديبالا وماريو ماندجوكيتش وسامي خضيرة.

“افتقاد ليونيل ميسي؟ لقد لعبت في إنجلترا وإسبانيا وإيطاليا والبرتغال، بينما هو ما يزال في إسبانيا، ربما هو يحتاج لي أكثر”.

وختم رونالدو حديثه بقوله: “بالنسبة لي، الحياة عبارة عن مجموعة تحديات، أتمنى أن يأتي ميسي إلى إيطاليا، البرغوث لاعب رائع وجيد”.