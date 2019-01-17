سكولز: مورينيو خطط حتى تتم إقالته من مانشستر يونايتد

جوزيه مورينيو

أكد بول سكولز نجم مانشستر يونايتد السابق أنه توقع رحيل جوزيه مورينيو عن الفريق بعد الطريقة التي افتتح فيها الموسم.

جاء هذا في تصريحات نقلتها على لسانه صحيفة "دايلي مايل" البريطانية وأشار خلالها لإمكانية أن يكون البرتغالي قد خطط حتى تتم إقالته بذلك الشكل من صفوف الفريق.

وقال سكولز: "شعرت أن مورينيو لم يرد أن يكون متواجداً في مانشستر يونايتد، اعتقد أنه خطط للرحيل عن الفريق بشكل مثالي.

"مؤتمراته الصحفية كانت تتسبب بالإحراج، وكان سلبي للغاية، كان من الواضح أن نجوم الفريق لم يريدوا يلعبوا تحت قيادته.

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"وقع في مشكلة مع أنتونيو فالنسيا، الذي يعد الشخص الألطف على الاطلاق، لا يمكن لأحد أن يختلف مع فالنسيا هذا مستحيل.

"كانت مشكلة فالنسيا إشارة واضحة أن شيئاً ما لم يكن صحيحاً، أنا فقط أرد بصراحة بناءً على ما رأيته من المدرب، بدأ ذلك منذ التحضير للموسم الجديد وألقى باللوم على اللاعبين ولم أحب ذلك".

يذكر أن مورينيو كان قد تمت إقالته من تدريب مانشستر يونايتد قبل حوالي شهر من الآن وحل أولي غونار سولشاير بديلاً له حتى نهاية الموسم.