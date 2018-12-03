رسمياً: مبابي أفضل لاعب شاب من فرانس فوتبول

كيليان مبابي

توج الفرنسي كيليان مبابي مهاجم باريس سان جيرمان رسمياً بجائزة أفضل لاعب تحت 21 عاماً عن عام 2018 من قبل مواطنته مجلة "فرانس فوتبول".

وتوج مبابي الذي سيبلغ العشرين من عمره هذا الشهر مع منتخب بلاده بكأس العالم 2018 الصيف الماضي ونجح في إحراز أربعة أهداف وتوج أيضاً بجائزة أفضل لاعب شاب في البطولة.

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وكان نجم باريس سان جيرمان قد حل في المركز الرابع في تصويت الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) لأفضل لاعب في العالم عن عام 2018.

وتفوق مبابي في جائزة أفضل لاعب شاب "كوبا" التي تقدم للمرة الأولى من مجلة فرانس فوتبول على كلٍ من حارس ميلان جيانلويجي دوناروما وكريستيان بوليسيتش لاعب بروسيا دورتموند وأليكساندر أرنولد مدافع ليفربول وحسام عوار لاعب وسط أولمبيك ليون ومهاجم ميلان باتريك كوتروني وريتسو دوان نجم غرونيغين وجاستن كلويفرت جناح روما ورودريغو لاعب سانتوس وآمادور هيدرا لاعب ريد سالزبورغ.