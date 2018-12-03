رسمياً: مودريتش يفوز بجائزة الكرة الذهبية لعام 2018

مودريتش ينهي هيمنة رونالدو وميسي على الجائزة

توج لوكا مودريتش بجائزة الكرة الذهبية المقدمة لأفضل لاعب في العالم عن عام 2018 من مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية الشهيرة.

وكان صاحب الـ 33 عاماً قد توج هذا العام بدوري أبطال أوروبا مع ريال مدريد قبل أن يقود منتخب كرواتيا لأفضل إنجاز في التاريخ باحتلال المركز الثاني في كأس العالم 2018، كما فاز بجائزة اللاعب الأفضل في المونديال.

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وتوج موسم مودريتش الناجح على مستوى النادي والمنتخب بالجوائز الفردية، بداية من جائزة الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) المقدمة لأفضل لاعب في القارة، ثم جائزة اللاعب الأفضل في العالم المقدمة من الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) متفوقاً على زميله السابق كريستيانو رونالدو ومحمد صلاح نجم ليفربول.

وبهذا التتويج، أنهى مودريتش هيمنة رونالدو وليونيل ميسي على الجائزة في العقد الأخير.